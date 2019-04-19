CHP ve İYİ Parti'den Turgay Erdem'e tebrik ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır ile İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri Serkan Çalışkan, Osman Uçar, Mehmet Temirtaş ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ayradilli de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ‘Hayırlı olsun' dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi. Karabıyık ve Kayışoğlu, Erdem'e her zaman destek olacaklarını da dile getirdi.

Millet ittifakı olarak ekip çalışmasıyla güzel işler yapıldığını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan da, Başkan Turgay Erdem'e görevinde başarılar diledi.

Birlikteliğin bundan sonraki süreçte de devam etmesi için çalışacaklarını belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır da, “Bu ülkenin geleceği, Bursa ve Nilüfer için elimizden geleni sizlerle beraber yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, iş birliği sonucunda demokrasi adına önemli kazanç olduğunu ifade etti. Nilüfer Belediye Meclisi'nde İYİ Parti grubunun görüş ve önerilerini özgürce ifade edebileceğini söyleyen Başkan Erdem, “Maksadımız Nilüfer'in çıkarları doğrultusunda bir araya gelebilmek. Mutlaka ayrıştığımız noktalar da olacaktır, ama bunu, bir araya gelerek çözmenin yollarını arayacağız. Sizlerle beraber hareket etmek, sizin de taleplerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.