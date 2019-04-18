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CHP yönetiminden Başkan Turgay Erdem'e ziyaret

CHP Bursa il yönetimi ve Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

CHP Bursa il yönetimi ve Bursa milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.


Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ile Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile yönetim kurulu üyeleri, Başkan Turgay Erdem'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Osman Ayradilli, Zafer Yıldız, Adem Vural ile Remzi Çınar da yer aldı.


Erdem'e başarılar dileyen Sarıbal, “Seçilmiş olmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Bu yapının, kesinlikle daha iyi bir Nilüfer'i ortaya çıkaracağına da inanıyorum” dedi.


Aydın ile Özkan da, başarı ve iyi dileklerini Erdem'e iletti. Aydın ve Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.


Nilüfer ile birlikte Bursa'nın ve Türkiye'nin gülümsemesini umut ettiklerini belirten İl Başkanı Hüseyin Akkuş da şöyle konuştu: “Yeni bir dönemi ve süreci inşa ediyorsunuz. Birbirimizi eleştirmenin dışında, birbirimize dokunmak zorundayız. Siyaset ile devlet idaresi başka bir şey. Devlet idaresi içinde bizim görevimiz var”.


Erdem de, Nilüfer'de güzel bir sonucu ve başarıyı hep birlikte elde ettiklerini söyledi. Erdem, Nilüfer'i birlikte mutlu geleceğe taşıyacaklarını ifade ederek, birlik ve beraberliğin gerekliliğine vurgu yaptı. Başkan Turgay Erdem, “Yolumuz aydın olsun. Güzel bir başlangıç, iyi bir umut olduğunu düşünüyorum” dedi.

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