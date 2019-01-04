CHP'de Bursa'nın adayı Bozbey

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi resmen açıklanan Mustafa Bozbey, bütün Bursa'yı gülümsetmek için yola çıktıklarını söyledi. Ankara'da açıklamalarda bulunan Bozbey, “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Geliyoruz Bursa” dedi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, adaylığı ile ilgili açıklama sırasında Ankara'daydı. Bozbey Ankara'ya gitmeden önce sabah saatlerinde eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi'ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey'in hayır duasını alan Mustafa Bozbey, daha sonra ailesiyle birlikte Özlüce Mahalle Kabristanı'na giderek babası Hasan Bozbey'in mezarı başında dua etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretin ardından Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Emir Sultan Türbesi'ne giderek dua etti. Bozbey daha sonra eşi Seden Bozbey ile Ankara'ya gitti.

CHP Parti Meclisi'nin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin kararıyla ilgili açıklamayı, CHP Genel Merkezi'nde Nilüfer Belediye Başkanlığına aday gösterilen Turgay Erdem ile birlikte takip eden Mustafa Bozbey, ilk değerlendirmesini yaptı. 20 yılda Nilüfer'i, Türkiye'nin örnek ve lider bir kenti haline getirdiklerini söyleyen Bozbey, şöyle konuştu:

“Yıllardır Bursa'yla ilgili çok önemli düşüncelerimiz vardı. Bursa'ya neler yapabiliriz, ne gibi projelerle Bursa'yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz, nasıl uluslararası düzeyde prestiji olan bir kent olur diye hayallerimiz vardı. Nihayet bu hayallerimiz şimdi gerçek olabilecek. Çünkü zaman ve şartları bekliyorduk. Ben, bu hayallerimizin gerçekleşmesi için Bursalıların da çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Bursalılar, adaylığım konusunda çok büyük destek verdi. Onların da desteğiyle, sahiplenmesiyle birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi üyelerimizin de onayıyla, bugünden itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım.”

Bursa'nın bütün sorunlarını bildiğini, çözümleri üzerine de uzun yıllardır projeler ürettiğini söyleyen Bozbey, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bursa'yı çok iyi bilen, güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına her yönüyle tanıyan biriyim. 20 yıldır yaptıklarımız da ortada. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bursa'yı gülümseteceğiz, amacımız bu. Geliyoruz Bursa. Sizi gülümseteceğiz Bursalılar.”

Kılıçdaroğlu: "Bozbey marka bir isim"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile makamlarında görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, Bozbey'i ve Erdem'i makamında, "Gazamız mübarek olsun” diyerek karşıladı. Bozbey'den beklentilerini de ifade eden Kılıçdaroğlu, “Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Bursa'dan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Mustafa Bozbey, marka haline gelmiş bir isim. İsteğim, Bursa'nın tamamını kucaklaman. Bursa'da başarılı olacağımıza inancım tam” dedi.