CHP'li Bilecik Belediyesi'nin eski zabıta müdürüne Bursa'da uyuşturucu operasyonu

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin eski zabıta müdürü, şimdiki itfaiye şefi, Bursa narkotik polisi tarafından yabancı plakalı otomobilde uyuşturucu ile suçüstü yakalandı. Şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca 'rüşvet' iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in sağ kolu olarak bilinen aynı belediyede zabıta müdürü olarak görev yapan Bulgaristan doğumlu 2 çocuk babası S.Y. (35), rüşvet iddiaları yüzünden Semih Şahin'in başkanlık görevinden uzaklaştırılmasıyla beraber zabıta müdürlüğü görevinden alınıp, itfaiye biriminde görevlendirildi. Daha önceden kaydı olduğu iddia edilen eski zabıta müdürü, dün gece saat 02.00 sıralarında narkotik polisi tarafından alınan bir ihbar sonrası yapılan operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilde 3 parça halinde 185 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Kendisini gözaltına alan polis ekiplerine zabıta müdürü olduğunu belirten S.Y., emniyetteki sorgusunun ardından "6136 SKM ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.