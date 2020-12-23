CHP'li üye kendi partisine tepkisini böyle gösterdi

İznik'te CHP üyesi bir kişi, parti binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirerek, bu eleştirisini kağıda döktü ve gidip parti binasına astı.

CHP Üyesi Münir Kurtoğlu, parti binasının kapalı olmasını eleştirerek yazdığı notu Atatürk Caddesi üzerinde bulunan parti kapısına astı. Kurtoğlu yazdığı notta şu cümlelere yer verdi;

"Sayın Başkan kaçıncı defa oldu geliyorum. Partimizin kapısı kapalı. Yedi düvelden korkmayan bir parti örgütü pandemiyi bahane ederek kapatmak hiç hoş karşılamadığım bir tablodur. Görev yapmayacak varsa ben yaparım. Yaşım 74. Her gün görev almaya hazırım” dedi.

İznik İlçe Teşkilatı'nın pandemi sebebiyle bir süredir ziyaretçilere kapalı olduğu öğrenildi