İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'lilerden Başkan Turgay Erdem'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi ve Gürsu İlçe Yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi ve Gürsu İlçe Yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çeşitli kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerden kendisini ziyaret edenleri Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki makamında ağırlıyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular ve yönetim kurulu üyeleri de, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Akyolcular ve yönetimi, Başkan Turgay Erdem'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.


31 Mart yerel seçimlerinde CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı olan Özgür Erdursun, Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner ile CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya ve ilçe yönetimi de, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.