CHP'nin Bursa adayı Bozbey gençlerle buluştu

CHP Gemlik İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği ‘Uğurlu Gelecek Gençlik Buluşması'na katılan CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey'i gençler Ormancı türküsüyle karşıladı. Bozbey, gençler için türküyü bir kez de kendisi söyledi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Gemlik İlçe Gençlik Kolları'nın düzenlediği ‘Uğurlu Gelecek Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Gemlik'te düzenlenen buluşmaya CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte katılan Bozbey'i, gençler, ' Ormancı' türküsüyle karşıladı. Bozbey de gençler için Sertaslan ile birlikte Ormancı türküsünü söyledi.

Büyük coşkuya sahne olan buluşmada gençlere seslenen Bozbey, “31 Mart'ta Gemlik Uğurlu gelecek, Bursa gülümseyecek” dedi.

Bursa'nın yeşil ve beyazıyla anıldığını söyleyen Bozbey, denizin mavisinin unutulduğuna dikkat çekti. Bozbey, “Bursa'yı yeşil beyaz olarak değerlendiriyoruz. Aslında Bursa yeşilin de beyazın da unutulan mavinin de kentidir. Halen daha biz Bursa olarak maviyle ilgili proje üretmeyen bir kentiz. 31 Mart'tan sonra Bursa mavisiyle de bütünleşecek, yeşiliyle de bütünleşecek, beyazıyla da bütünleşecek” dedi. Bursa'nın 17 ilçesinde değişim rüzgârı estiğini söyleyen Bozbey, “20 yılda Türkiye'nin örnek kentini oluşturduk. Bunu yaparken katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirdik. İnsanların iyi gününde, kötü gününde yanında olduk, sosyal projeler ürettik. Nilüfer'i merkez haline getirdik ve şimdi de her ilçe bir merkez olacak diyoruz. Gemlik'te Mehmet Uğur Sertaslan başkanımızla birlikte yapacağımız projelerle, Gemlik Bursa'nın önemli bir merkezi olacak” diye konuştu.

Bozbey, “Gemlik aslında epey gerilere düştü. Bu düşüşü yukarıya çıkarmanın yolu 31 Mart'ta, önce Uğur başkana ardından Mustafa Bozbey'e sahip çıkmakla mümkündür. Bugün Nilüfer'de insanlar her yönüyle nasıl ki gülümsüyorsa, nasıl ki gençler buradan arkadaşlarıyla beraber Nilüfer'e eğlenmeye gidiyorsa, 31 Mart'tan sonra da Uğur başkanla birlikte üreteceğimiz projelerle Gemlik de Nilüfer gibi cazip olacak, örnek kentlerden biri haline gelecek” dedi.

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan da Gemlik'in 36 kilometre sahil şeridi olduğunu ve 31 Mart'tan sonra Gemlik'i mavinin kenti haline getireceklerini söyledi. Sertaslan, "Gemlik hazır Mustafa Başkanım sen de hazır ol” dedi.

Bozbey ve Sertaslan konuşmaların ardından gençlerle birlikte sucuk ekmek yiyerek sohbet etti.