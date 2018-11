Çiçeği burnunda eğitimciler Öğretmenler Gününde yemin etti

Bursa'da Öğretmenler Günü kutlamalarında 8 öğretmen göreve başlamak için yemin etti. Ayrıca bu sene emekli olan 4 öğretmene ve şehit öğretmenlerin ailelerine plaket takdim edildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger anıta çelenk bıraktı. Tayyare Kültür Merkezinde devam eden törende 8 öğretmen göreve başlamak için yemin ederken, 2018 - 20919 yılında emekli olan 4 öğretmene ve şehit olan öğretmen ailelerine plaket takdim edildi. Bursa Erkek Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen oyun ile öğretmenlerin değeri anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Öğrencilerimizin ve bizim başkahramanımız olan çok kıymetli meslektaşlarım! Sevgili öğretmenler! Gününüz kutlu olsun! Ülkemiz eğitimde 2023 idealine siz değerli meslektaşlarımın yüksek katkıları sayesinde, yetiştirdiğiniz ufku geniş, ilim ve hikmet sahibi, sorgulayan nesillerle birlikte ulaşacaktır. İzmir'den Van'a, Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya kadar yurdumuzun en ücra köşelerinde, her iklimde, her coğrafyada en zor şartlarda dahi görevlerini fedakârane devam ettiren siz değerli öğretmenlerimiz her türlü övgüye ve takdire lâayıktır. Bu anlamda bir fedakârlık ve vefak"arlık timsâli olan sizlere milletçe şükran ve minnet borçlu olduğumuzu unutmamanızı isterim. Sizler bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Kıymetli meslektaşlarım! Bir devletin geleceği sizin ellerinizde şekilleniyor. Bu gün ellerinizde büyüyen tüm fidanların yıllar sonra gölgesinde sakin huzurlu ve mutlu bir hayat süreceğimize olan inancım tamdır" dedi.