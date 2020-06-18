Çiçeği burnunda ormancılara kaliteli üretim eğitimi verildi

Tatbikatta çiçeği burnunda genç ormancılara eta tespiti, dikili damga, üretim metotları, üretimde iş güvenliği, dosyalarının noksansız düzenlenmesi, kişisel koruyucu donanımların ve güvenlik malzemelerinin kullanımı, kesim tekniği, motorlu testere kullanımı, boylama, standardizasyon, istifleme, dikili satış işlemleri, satış ve pazarlama faaliyetleri, stok sayımları ve tefrik (ayırma) işlemleri anlatıldı.