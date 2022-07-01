Çiçek aşısı olanların maymun çiçeğinden korunma oranı yüzde 85

Dr. Reşit Mıstık, ancak 1980'li yıllardan bu yana çiçek aşısı olanların bu hastalıktan korunma oranının yüzde 85 olduğunu söyledi.

Bilindiği gibi çiçek hastalığının aşı ile kökü kazınan ilk hastalık olduğunu ve bu sebeple 1976'dan beri Dünya Sağlık Örgütünün çiçek hastalığının görülmediğini açıkladığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "1980 yılından sonra ise çiçek aşısının sivillere yapılmasına gerek olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla 1980 yılından sonra doğanlar bu hastalık için riskli grup içinde yer alırlar. Maymun çiçeği virüsü Poxviridae ailesinin bir üyesidir. Bu aile üyeleri omurgalıları, kuşları, sürüngenleri ve memelileri içeren birçok canlı türünü enfekte eder. Omurgalılarda bulunan 8 cinsi içinde sadece 4 cinsi insanlarda hastalık yapıcı özelliğe sahiptir. Bu cinsler içinde aşı virüsü, çiçek virüsü, inek çiçeği virüsü ve bugün dünyanın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği virüsü türleri vardır. Bu virüsü ilk tanımlayan 1958 yılında Kopenhag'da Von Magnus'tur" dedi.

Maymun çiçeği virüsünün doğal kaynağı kemiriciler olduğu düşünülmekte ve Afrika kıtası ile sınırlı olan enfeksiyonları bilinmekte olduğunu ifade eden Mıstık, "Daha çok orta ve batı Afrika ülkelerinde görülür. İnsanlar rastlantısal olarak bu virüs ile karşılaşırlar. İnsandan insana bulaşabilme özelliğindedir. Maymunları da hastalandırabilir. Eski Afrika verilerine göre insan olgularının dörtte üçü 15 yaş altı çocuklar olduğu bildirilmiştir. Aile içi bulaş da söz konusudur. Bulaş yolu başlıca büyük damlacıklarla, direkt deri ve mukoza temasıyla ve cinsel yolla olabilir. İlk kez 7 Mayıs 2022'de Belçika'da saptanan belirtileri başka ülkelerdeki belirtiler takip etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hastalığı izlemeye almıştır. Maymun çiçeği virüsünün yaptığı hastalık çiçek hastalığına benzerdir. Kuluçka süresi 12-16 gündür. Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı görülebilir: Ateşin başlamasından 1-3 gün sonra çiçek hastalığına benzer, önce kızarıklık sonra kabartı ve sonrasında önce berrak sıvı ve son olarak içi iltihabi sıvı şeklinde gelişen yaygın deri döküntüleri sırasıyla gelişir. Bu hastalıkta çiçek hastalığında olmayan çene altı ve boyundaki lenf bezleri şişer. Hastalık 2-4 haftada sonlanır. Çiçek aşısı olmayan çocuklarda ölüm hızı yüzde 10'dur" şeklinde konuştu.