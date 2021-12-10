Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi

Nilüfer Belediyesi'nin çiftçilerin daha verimli üretim yapmaları maksadıyla başlattığı eğitimler devam ediyor.

Daha önce aşılamadan, gübrelemeye, arıcılıktan zeytin yetiştiriciliğine kadar birçok alanda gerçekleştirilen eğitimlerin bu defaki konusu “ceviz yetiştiriciliği ve bakımı” oldu. Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, Akçalar'daki Çiftçi Evi'nde yaptığı sunumda üreticilere bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktardı. Ceviz türleri, toprak hazırlama ve bakımı, dikim planlaması ve zamanlaması, ceviz hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konularını ele alan Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Türkiye'nin, ceviz üretiminde ABD, Çin ve İran'ın ardından dünyada dördüncü sırada yer aldığı bilgisini veren İsmet Ateş, ağaç başına düşen verimin 33-37 kilo olduğunu belirtti.

Ceviz ağaçlarının toprak bakımından seçici olmadığını ifade eden Ateş, ceviz ağacının derin kumlu, süzek, sulamaya uygun ve organik madde açısından zengin topraklarda daha çok verimli olduğunu söyledi. Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan hatalara da dikkat çeken Ateş, “Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan en büyük hatalardan biri, toprak hazırlığı aşamasını atlayarak, doğrudan çukur açılması ve cevizin dikilmesine geçmektir. Bahçenin temeli topraktır ve bahçenizi doğru bir temel üzerine kurmak, uzun vadede hem ağaçlarınızın daha iyi gelişmesini sağlayacak hem de sizi sonradan ortaya çıkabilecek gelişim problemlerinden kurtaracaktır. Arazi, ceviz fidanı için elverişli bir yapıda değilse de riper ve dipkazan gibi iş makineleriyle toprağın altı ve üstü işlenmeli. Bazı arazilerde gerekli görüldüğü takdirde tesviye ve drenaj işlemleri yapılması gerekebiliyor. Çukurdan çıkan alt toprak ve üst toprak karıştırılmadan ayrı yerlere yığılarak, üst toprak fidan dikileceği zaman dolgu malzemesi olarak alt kısma, alt toprakta destek malzemesi olarak üst kısma konulmalı” diye konuştu.

Ceviz fidanının dikim zamanlamasının da önemli olduğunu söyleyen Ateş, toprağın çamur ya da karla kaplanmamış olması ve toprakta don olmaması gerektiğini vurguladı.

Ceviz fidanı dikim aşamalarını da paylaşan İsmet Ateş, fidan köklerinin, dikimden hemen önce bazı zararlı etmenlere karşı tedbir amaçlı koruyucu çözeltilere batırılmasının, zarar görmüş yerlerin kırpılmasının ve kök budaması yapılmasının da faydalı olacağını söyledi.

Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, fidanın aşı noktasının toprak yüzeyinin 6-10 santim üstünde kalması olduğunu ifade etti.