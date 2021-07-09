Çiftçi Evi'nde kadın derneklerine hijyen eğitimi

Nilüfer'deki kadın dernekleri, Çifçi Evi'nde düzenlenen eğitimde, gıda işletmelerinde hijyen ve halk sağlığı konularında bilgilendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin Akçalar Mahallesi'nde hizmete açtığı Çiftçi Evi'nde, eğitim çalışmaları devam ediyor. Daha önce çiftçilere yönelik çeşitli eğitimlerin verildiği merkezde, bu kez kadın dernekleri bilgilendirildi.

NİLKOOP işletmesi olan Nilüfer Bostan'a ürün tedarik eden işletme kayıt numarasına sahip kadın derneklerine hijyen ve sanitasyon (halk sağlığı) eğitimi verildi. Nilüfer Belediyesi Gıda Mühendisi Pelin Su Deveci, Yolçatı-Kayapa ve Ürünlü'den gelen kadın derneklerinin üyelerine gıda, iş, kişisel hijyen ve sanitasyon konularında bilgi verdi.

Üretilen gıdaların güvenilir olmasının tüketicinin en temel hakkı olduğunu ifade eden Pelin Su Deveci, bundan üreticilerin sorumlu olduğunu söyledi. Güvenilir ve sağlıklı gıdanın en temel noktasının hijyen olduğunu belirten Deveci, temizliğin ilk olarak insanla başladığını ifade etti.

Eğitim sonunda katılımcılar 16 soruluk sınava tabi tutuldu. Nilüfer'deki kadın derneklerine yönelik eğitim çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.