Çiftçi yaban mersini ile kalkınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu, Orhaneli, İnegöl Büyükorhan, Kestel ve İznik'te 16 çiftçiye toplam 5700 adet yaban mersini fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticilere yaban mersini fidesi dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, çiftçilere yaban mersini fidelerini dağıttı ve belediyenin üreticiyi desteklediğini söyledi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarım AŞ ile kentin tarım potansiyelinin desteklenmesi adına güzel gelişmeler olacağını kaydetti.

Yaban mersininin dünya çapında önemli bir ürün haline geldiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa'da ziraî anlamda müthiş bir potansiyel var, önemli olan bu potansiyeli kullanmaktır. Yaban mersininin, gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından sahip olduğu güçlü pazar, üreticilerin yüksek gelir elde etmesini ve ürünü çok daha değerli hale getiriyor” diye konuştu.

Yaban mersininin Türkiye'de mavi yemiş, ligarba, ayı üzümü, morsivit, çalı çileği, Trabzon çayı gibi isimlerle, yurt dışında ise blueberry olarak anıldığını belirten Başkan Aktaş, “Dünyada blueberry olarak bilinen mavi yemişler 1906 yılından bu yana ABD'de kültüre alınarak yetiştirilmesine rağmen, ancak 2000'li yıllarda Türkiye'ye egzotik bir tür olarak girmiştir. Yaban mersini, ılıman iklim kuşağına intibak etmiş bir meyve türü olup botanik olarak gerçek üzümler gurubunda bulunuyor ve asitli ve organik maddece zengin, defne, çam, kızılağaç, ladin ve göknar türlerinin karışık olarak yetiştiği alanlarda kolayca yetişebiliyor” dedi.

Sağlığa da yararlı

Başkan Aktaş, dünya üzerinde sadece 240 bin ton üretilebilen, yaklaşık olarak 40 milyon insanın tüketim imkânı bulabildiği yaban mersininin, çok hızlı bir şekilde üretilerek satışa sunulabildiğini, çok farklı alanlarda kullanılabildiğini ve getirisinin de son derece yüksek olduğunu dile getirdi. Başkan Aktaş, yaban mersininin ticariîdeğeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığını da ifade ederek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyelin şehrimizde olduğunu görüyoruz. Yaban mersininin tarımsal üretiminin bölgemizde de geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin arttırılması amacıyla, 2016 yılından bu yana çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bursa'da daha önce 4 ilçede 54 çiftçiye yaban mersini fidanı dağıtıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bugün Gürsu, Orhaneli, İnegöl - Tuzla, Büyükorhan, Kestel ve İznik ilçelerimizde üretim yapan 16 çiftçimize toplam 5700 adet yaban mersini fidanı

veriyoruz” şeklinde konuştu.