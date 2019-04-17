Çiftçilere kara yolları eğitimi

Yapılan toplantıda, traktörlerin fenni muayenelerinin ve sigortalarının mutlaka yapılması, ışık donanımı ile fren sistemlerinde de herhangi bir eksikliğin olmaması gerektiği hatırlatıldı.

Ziraat Odası'ndaki bilgilendirme toplantısına İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden Komiser Musa Sevil, Jandarma Kıdemli Başçavuş Turan Altun, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ramazan Bay, Ziraat Odası Meclis Başkanı İbrahim Büke, bazı muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Komiser Musa Sevil ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Turan Altun tarafından çiftçilere traktörleriyle ilgili kaideler anlatıldı. Bilhassa traktörlerin fenni muayenelerinin ve sigortalarının mutlaka yapılması, ışık donanımı ile fren sistemlerinde de herhangi bir eksikliğin olmaması gerektiği üzerine durulan toplantıda, çiftçilere yönelik şu uyarılar da bulunuldu:

“Traktörlerle yürütülen zirai faaliyetler öncesi ve sonrasında ikamet yerlerine traktörler üzerinde günü birlik gidip gelindiği, traktör arkasına takılan araç gereçler ile şehirlerarası kara yoluna kontrollü veya kontrolsüz giriş çıkış yapıldığı, başta ışık ve diğer teknik donanımları eksik ve bulunmayan traktörlerin gün bitiminde gece seyrettiği, sonuç olarak eksiklikleri veya yapıları itibariyle diğer sürücülere fark edilme ve görülmelerinin sınırlı olmaları sebebiyle trafik güvenliğini olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan karayoluna katılımında meydana gelen kazalar, traktörlerde ön ve arka ışık donanımlarının yanı sıra flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası bulundurma mecburiyeti vardır. Römorklar ve bağlantı ekipmanlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi, traktörlerde yolcu taşınması, fenni muayene ve sigortalarının da mutlaka yaptırılması gerekmektedir".