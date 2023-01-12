Çiftçilere tarımsal hibe destekleri anlatıldı

Tarım markasını güçlendirmek ve İnegöl'de tarımı geliştirmek adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta itibariyle ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu. Bugün de bu hizmeti duyurmak ve desteklemelerle ilgili genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla “Tarımsal Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. 11.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere bilgiler verdi.

Seminer, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren'in konuşmasıyla başladı. Ekren, “Tarım teknolojileri sürekli gelişmekte. Bu hibe programları da Bakanlıklarımız tarafından bu yeniliklerin çiftçilere en güzel ve en hızlı şekilde ulaştırılması, üretimin arttırılması, entegre hale getirilmesi açısından çok kıymetli” dedi.

Kıymetli topraklarımız var

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban bir konuşma yaptı. Başkan Taban konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz hafta itibariyle aslında duyurusunu yaparak başlamıştık benzer bir uygulamaya. Her hafta Perşembe günü tartımla ilgili paydaşımız olan, sektörde tecrübesi olan danışmanımız Ümit Beyden istifade ederek çiftçimize ücretsiz danışmanlık vermeye başladık. Üreticilerimiz ne gibi destekler alabileceklerini gelip sorsunlar, öğrensinler istedik. Tarımda kıymetli, değerli topraklarımız var. Daha doğru işlersek, daha doğru ürünler yaparsak, daha nitelikli fayda ortaya koyabilirsek bundan şehir de istifade edecek, vatandaşta istifade edecek.”

Desteklemelerden faydalanmak zor değil

“Niyetimiz şu, beklenti nedir? Nerede eksik kalıyoruz? Hata yaptığımız, yanlış yaptığımız konular neler? Bunları çözüme kavuşturduğumuz takdirde inanıyorum ki bundan daha güzel bir şekilde istifade edilecek. Hayvancılık olur, tarım olur Ürettiğimiz ürünün daha kıymetli olması adına neyi nasıl yapmamız gerektiğini aslında profesyonellerden dinlememiz lazım. Devletimizin sunduğu veya Avrupa'dan gelen fonların bir kısmı kullanılamıyor. Kullanılmadığında da kimseye faydası yok. Bu işler zor gibi bir algı var ama bu böyle değil. Mazeretlere sığınmamamız lazım. Ben bu manada katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'de tarım ve hayvancılıkta daha güzel günleri konuştuğumuz günlerde birlikte olalım. Sizlerden gelecek talep ve önerilere de açığız. Lütfen şu daha iyi olur dediğiniz ne varsa bizlere iletin. Sizlerden gelecek kanaatlerle de bizim de sizlere daha faydalı olacağımıza inanıyorum.”

Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere desteklemeler hakkında bilgilendirme yaparak aynı zamanda ücretsiz danışmanlık uygulamasından faydalanmak üzere üreticileri davet etti.