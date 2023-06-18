Çiftçilerin toprakları ücretsiz analiz edildi

27 Mart tarihinde kurulan, 11 Nisan'da yetki belgesini alarak hizmet vermeye başlayan Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, toprak, bitki, sulama suyu ve yetiştirme ortamlarının analizlerinde yetkili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Fusilli projesi çerçevesinde Nilüfer Ziraat Odası ortaklığında Çatalağıl Mahallesi'nde 22 çiftçinin toprakları bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz analiz edildi. Ağırlıklı olarak zeytin ve incir bahçeleri olmak üzere toplamda 16 kırsal mahalleden 405 arazide ücretsiz analizler tamamlandı. Bundan sonra analiz yaptırmak isteyen kamu kurumlarına yüzde 15, çiftçi belgesi getirenlere de yüzde 25 indirim uygulanacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in katılımlarıyla Çatalağıl Mahallesi'ndeki çiftçilere analiz raporları dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Ortak hizmet protokolü dahilinde Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte işletilen laboratuvarda son teknoloji cihazlarla analizler yapılıyor. Analizler sonucunda toprakların toksik etkiye maruz kalmasının engellenerek, canlılığın ve verimliğinin devamı hedefleniyor. Bitkilerin ihtiyacı olan besin element eksikliği veya fazlalığının da belirlendiği analizlerde, sulama sularının da sakıncalı olup olmadığını tespit ediliyor. Toprakta yapılacak gübreleme faaliyetlerinin de bilimsel yapılmasını sağlayan analizler, çiftçinin ekonomik kayıplarının da azaltılmasını planlıyor. Toprak analizi ile daha kaliteli ve verimli tarım yapılabiliyor.

Çiftçilerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz bu çalışmaya mart ayında başladık ve 11 Nisan tarihinde yetki belgesini almış oldu. Laboratuvarımızda üç ziraat mühendisi çalışıyor. Burada amacımız çiftçilerimiz toprak, bitki ve sulama suyu analizleri ile beraber yetiştirdikleri ürünlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Çiftçilerimiz analizler sonucunda daha az gübre kullanması gerekiyorsa, bunu sağlayarak verimliği arttırmayı maksat ediniyor. Çiftçimiz daha çok kazanç sağladıkları ve bunu bilimsel veriler çerçevesinde yürütmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Bu analizlerin Fusilli projesi çerçevesinde bir defaya mahsus ücretsiz yapıldığını anlatan Erdem, “Nilüfer Ziraat Odası'nın katkılarıyla bu yerleri belirledik. Bu analizleri bugün için ücretsiz yaptık. Daha sonra çiftçi belgesi olanlar başvuru yaptığında yüzde 25, kamu kurumlarına yüzde 15 indirimli yapılacak. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Nilüfer Ziraat Odası ile birlikte organize ediyoruz. Her yıl bazı özel seçilen ürünlerin de ücretsiz analizlerini yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey de girdi maliyetlerini en aşağı çekmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bunun en başında gübre geliyor. Gübrenin doğru kullanılması çok önemli. Her yerde laboratuvarlar var ama buralara çiftçimizi çekemiyoruz. Belediye Başkanı Turgay Erdem'e rica ettik ve özellikle zeytin bahçelerinden topraklar alınarak ücretsiz analizleri yapıldı. Çiftçi dağıtılan raporlara bakarak gereksiz yere fosfor ya da potasyum atmayacak. Hangi elemente ihtiyaç varsa çiftçi onu kullanacak” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlu Müdürü Dr. Saliha Dorak da çiftçiye dağıtılan analiz sonuçlarını yorumlayarak bilgilendirme yaptı.