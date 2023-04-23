Çiftçinin maliyetini azaltacak güzel haber

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve çiftçinin tam kapasiteyle ürün alabilmesi için Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı kurdu. Laboratuvarda yapılacak olan toprak ve bitki analizleri sonucunda çiftçiler, hangi gübreye ne kadar ihtiyacı olduğunu öğrenecek ve böylece girdi maliyetleri azalacak.

Tarım konusunda farkındalık oluşturacak önemli projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalara Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı ile önemli bir halka daha ekledi. Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa ULUTEK Teknopark'ta oluşturduğu Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı faaliyete geçti. Laboratuvarda çiftçilerden alınacak toprak ve bitkilerin analizleri yapılacak ve tarımın daha verimli kullanılması sağlanacak. Ayrıca tarımda kullanılan sular da bu merkezde analiz edilebilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iki yıl önce bir protokol imzalamıştık ve toprak analizlerini, bölgemizdeki tarımsal alanlardaki toprağın analizini yaptırmıştık. Bunun üzerine ULUTEK Teknopark'ında bir laboratuvar açtık. Orada tarımla ilgili toprak, su ve gıda ürünlerinin laboratuvarlar üzerinden denetimlerini ve analizlerini yapıyoruz. Buradaki amacımız çiftçimizin ürettiği ürünlerin kullanıldığı toprağın suyun derecesi, suyun kalitesi ve o toprağın nasıl bir gübreyle zenginleştirileceği gibi faktörleri analiz ederek, daha iyi ürün almasını sağlamaktır” dedi.

“Amacımız burada çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini, daha az maliyetle daha çok ürün üretmelerini sağlamak” diyerek sözlerini sürdüren Erdem, “Bir taraftan da, en büyük sorunlarımızdan biri, toprağın aşırı gübrelenmesi. Denetimsiz ve programsız gübrelemeyle mücadele veriyoruz. Daha sonraki zamanlarda, o toprakta verimlilik günden güne azalıyor. İşte burada, o toprağın dengesini oluşturacağız. Bu analizleri ücretsiz veya çok cüzi miktarlarda gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde tek olarak bilinen bir laboratuvar burası. Bu anlamda bir örnek olacağını düşünüyorum. Zaten, yine NİLKOOP aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bir operasyon olacak. Onlar işletmesini sağlayacaklar. Bütün çiftçilerimiz burada toprak analizlerini ve ürettikleri gıdanın analizlerini yapabilecekler. Artık ihracatta da bu yapılan laboratuvar testleri çok önemli. Orada kullanılan ürünlerin, ilaçların, her şeyin bir şekilde analizlerinin yapılarak pazarlanması gerekiyor. Artık dünya standartlarına uyum için bunlar gerekli olacak. Bunun için bir imkan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlu Müdürü Dr. Saliha Dorak, “Daha şuurlu üretim sağlanması için çiftçilerimize gerekli desteği sunmaktayız. Toprakların özelliklerini bilmemiz çok önemlidir. Hangi ürünün nasıl ve nerede yetiştirilmesi gerektiğini bu analizlerle ortaya koyabiliriz. Bu analizler sonucunda nasıl bir gübreleme yapılması gerektiğini tespit etmiş oluyoruz. Bu gübreleri hangi oranda ne zaman uygulayacağımızı bilmemiz ürünün verimini arttırıyor. Bu da çiftçi ve ülke ekonomisine katkı sağlarken, şuursuz gübreleme de çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.

Tarladan alınan toprak laboratuvara getiriliyor. Burada bir takım işlemlerin ardından 2 ila 5 iş günü arasında sonuçlar çiftçiye bildiriliyor.