Çiftçinin pazarlama gücü artıyor...Yenişehir'de üreticinin yüzü gülüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçinin ürünleri aracı olmadan direkt tüketiciye uygun fiyatla ulaşacak. Yenişehir Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri işbirliğinde hazırlanan çiftçinin ürününü direkt tarladan pazara sunmayı amaçlayan proje kırsalda kalkınma mali destek programına kabul edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, projenin dünya genelinde tarımsal üretim arzında yaşanan daralmanın dikkate alınarak, zirai faaliyetlerin desteklenmesi, çiftçinin alın terinin karşılığını alması ve bu çerçevede biberden lahanaya, ayçiçeğinden barbunyaya her ürünün kolayca pazar bulması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Projeyle çiftçi gibi tüketicinin de sebze ve meyveye uygun fiyatla erişebilmesinin hedeflendiğini anlatan Başkan Aydın, “Belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır. Allah nasip ederse bu projemizle çiftçinin sırtından doymayı alışkanlık haline getirenlere Yenişehir'in kapısını kapayacağız. Hem kayıtdışı ticaretin önüne geçeceğiz hem de yaktığımız bu ateşle istihdama katkı sağlayıp, tarımsal teknolojinin kullanımını yaygınlaştıracağız” dedi.

Üretici örgütü belgesi

Bu kapsamda projede yer alan Çayırlı, Köprühisar, Çelebi, Hayriye ve İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin pazarlama kapasitelerini geliştirerek, gelirlerini artırmak ve profesyonel yönetim anlayışı oluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti: "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın 107 çalışma arasından kabul ettiği 13 tarımsal kalkınma projesinden biri olan çalışmamızla, genç çiftçilerin eğitimini de sağlayacağız. İlçemizde üretilen sebze ve meyvenin doğru işleme ve paketleme yöntemleri kullanarak katma değerini ve kalitesini artıracağız. Yenişehir biberi için coğrafi İşaret, yine 5 kooperatifimiz için marka tescili başvurusu yapacağız. Tüm bunlarla birlikte Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nden alacağımız üretici örgütü belgesi ile çiftçimizin aracı olmadan ürününü tüketiciye ulaştırmasını sağlayacağız. Nihai olarak pilot proje başarıya ulaştığında diğer kooperatiflerimizi de benzer şekilde destekleyeceğiz.”

Kooperatiflerin ürün işleme yapabileceği fiziki mekan sorununu da çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Davut Aydın, “Bu kapsamda belediye yönetimi olarak 5 kooperatifimize 125'er metrekarelik depolar tahsis ettik. Yine her kooperatifimiz için 1'er adet ürün işleme tezgahı satın alacağız. Böylelikle çiftçimizin ürünü konveyör sistemli tezgahta işlenecektir. Yine bu sistem 1 adet paketleme makinesiyle desteklenecek. Böylelikle ürünün katma değerini artıracağız. Ayrıca işlenen ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve kalitesini korumak için soğuk odada ön soğutma yapılarak, frogofirik araçlarla nakliye yapacağız” diye konuştu.

Çiftçinin yüzü gülecek

Ajansın 2019'da da kısa adı YENGİM olan Yenişehir Sinanpaşa Medresesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi projesine de mali destek sağladığını hatırlatan Başkan Davut Aydın, şunları söyledi:

“YENGİM gibi çitçimizin yüzünü güldürecek son projemize desteklerini esirgemeyen Bursa Valimiz Yakup Canbolat'a, Bilecik Valimiz Bilal Şentürk'e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Bursa ESkişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Zeki Durak'a, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörümüz Bilal Tunç'a ve böylesine önemli çalışmada işbirliği içinde olduğumuz Çelebi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Önder Atlı'ya, Köprühisar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın İbrahim Sivimli'ye, Hayriye Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Basri Doğru'ya, İncirli Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Mustafa Can'a ve Çayırlı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız Sayın Turan Girgin'e teşekkür ediyorum.”

Bu arada ajansın mali destek programları kapsamına alınan 32 projeye sağlanacak 42 milyon liralık hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısıyla 85 milyon lirayı aşan kaynak kırsalda kalkınma için harcanacak.

Mali destek almaya hak kazanan proje başvuru sahipleriyle sözleşmeler, İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan "Tam Kapanma Tedbirleri"nin sona ereceği 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra imza edilecek.