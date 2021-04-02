İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftçinin sulama borularını çaldılar

Bursa’nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarladan sulama boruları çalındı.


Boyalıca Mahallesi İpceler mevkiinde bir çiftçinin 14 adet demir sulama borusu çalındı. Mehmet Altıntaş, tarlasına gittiğinde, komşusu Mehmet Kalkan'a ait demir sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Altıntaş, hemen komşusu Kalkan'a haber verdi. Kalkan, çalınan boruları her yerde aramasına rağmen bulamadı. Çalınan boruların toplam değerinin 7 bin lira olduğunu belirten çiftçi Mehmet Kalkan, mağdur olduğunu söyleyip, yetkilerden hırsızların yakalanmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.