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Çiftçinin yılanla dansı

Bursa’da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.

Bursa'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.


İznik'in Çiçekli köyünde tarlasında çalışırken 1,5 metre uzunluğunda bozyöyük yılanı ile karşılaşan Osman Yılmaz, yılan ile adeta dans etti. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yılanı eliyle yakalayan çiftçinin o anları Hindistan'daki yılan terbiyecilerini aratmadı. Yılmaz'ın zaman zaman yere bıraktığı ve tekrar eline aldığı yılanın saldırı anı dikkat çekti. Çiftçi Osman Yılmaz, bir müddet oynadığı yılanı tekrar tabiata saldı.

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