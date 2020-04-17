İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftçiye destek sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) katkılarıyla Kelesli çiftçilere 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) katkılarıyla Kelesli çiftçilere 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.


Bir taraftan korona virüsü salgınına karşı etkin bir dezenfeksiyon ve vatandaşlara yönelik sosyal destek programını kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ziraî üretimin durmaması için çiftçi desteklerine devam ediyor. Bugüne kadar gerek yüksek verimli hayvan ırklarının temininden çiftçi eğitimlerine, fide, fidan ve tohumluk desteğinden ekipman teminine kadar her alanda kırsal kalkınmanın sağlanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Keles'in Kocakovacık mahallesindeki çiftçilere çilek fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği iş birliğiyle Keles Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen projede birer dönümlük 6 seraya 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Temin edilen çilek fidelerinin maliyetinin yüzde 70'i HAGEL ve Büyükşehir Belediyesi, kalan kısmı ise çiftçiler tarafından karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.