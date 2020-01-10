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Çiftçiye solucan gübresi anlatıldı

Üretim tesisi Bolu’da bulunan tarım firması, Bursa’nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Çiftçiler Derneği üyelerini organik solucan gübresi hakkında bilgilendirdi.

Üretim tesisi Bolu'da bulunan tarım firması, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Çiftçiler Derneği üyelerini organik solucan gübresi hakkında bilgilendirdi.


Solucan gübresinin toprağa ve sağlığa yararını anlatan firma yetkilileri, organik solucan gübresinin avantajları hakkında da bilgi verdi. Solucan gübresi ile topraklarda zararlı maddelerin yaşamasının engellendiğini belirten firma yetkilileri, "Bu gübre toprağın PH'ını düzenler ve bize toprağı geri kazanmamızla ilgili katkılar sağlar. En önemlisi insanların daha organik ve sağlıklı yaşamaları için yiyebilecekleri organik ürünler üretmemizi sağlar. Bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır. Verim artışı sağlar. Suyu, toprağı ve havayı kirletmez, koruyucudur" dedi.


Her türlü sebze, meyve, tarla, sera, bahçe ve süs bitkileri için uygun olduğunu belirten firma yetkilileri, uzun süre tesirini gösteren gübrenin bitki köklerine ve toprak üstü aksâmına hiçbir zararı olmadığının altını çizdi.

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