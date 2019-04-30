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Çiftçiye tam destek

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle bugüne kadar çiftçiye her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi’ndeki çiftçilere 4 bin 500 adet yüzde 75 destekli yaban mersini fidesi dağıttı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle bugüne kadar çiftçiye her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'ndeki çiftçilere 4 bin 500 adet yüzde 75 destekli yaban mersini fidesi dağıttı.


Türkiye'nin doğal florasında bulunan 100'ün üzerinde çeşit ile bazı ülkelerde çok sınırlı olarak tarımı yapılan üzümsü meyvelerden olan yaban mersini son yıllarda aranan meyveler arasına girdi. İznik ilçesinin Candarlı Mahallesi'nde yapılan deneme üretimlerinden başarılı sonuç alınmasının ardından üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaban mersini popülasyonunun artırılması, kaliteli yaban mersini bahçe tesis sayısı ve niteliklerinin iyileştirilerek üreticiye ekonomik katkıda bulunmak amacıyla yaban mersini fidesi desteği sağladı. 2016 yılında 7 bin 800 adet, 2017 yılında 15 bin adet yaban mersini fidanı desteklemesi yapılırken, “Yaban Mersini Yetiştiriciliğini Yayma Projesi” kapsamında, İznik Candarlı Mahallesi'nde 9 çiftçi ailesine toplam 4 bin 500 adet yüzde 75 destekli yaban mersini fidan desteği yapıldı.

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