Çifte cinayete çifte müebbet

Bursa'da 6 yıl önce barda çıkan kavgada 1'i kadın 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, iki kez müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 6 yıl önce 20 Aralık 2012 tarihinde İsmail A. (56), gittiği barda garsonluk yapan ve masasına oturan Emine Bekereci (46) ile sohbete başladı. İsmail A., Bekereci'nin yan masada oturan Bülent Öztaş (25) ve arkadaşlarının yanına gitmesine sinirlendi. Belindeki tabancasını çeken İsmail A. rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Emine Bekereci, Bülent Öztaş, C.G. (60) ve K.K. (31) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bülent Öztaş ile Emine Bekereci hayatını kaybederken, C.G. ve K.K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra tutuklanan İsmail A., Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 'Kasten iki kişiyi öldürmek' ve 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından yargılanan İsmail A., yargılamalar sırasında yaptığı savunmasında, olay günü barda alkol aldığını söyleyerek, "Ben içerken kazayla rakı bardağı devrilmişti. Daha sonra yanıma gelen bir genç bana, ‘Adam gibi otur' diyerek hakaret etti. Ben de, ‘Sen kim oluyorsun, buranın sahibi misin?' diye sordum. Yanımdan gidip biraz ilerideki başka bir masaya oturdu. Masadaki kadınlarla birlikte bana bakıp sürekli gülüyordu. Ben de onlara dönerek 'Neden gülüyorsunuz?' diye sordum. Bunun üzerine masadan kalkan bu genç üzerime saldırdı. Ben de belimdeki tabancayı çıkararak saldırısını engellemek için bir el ateş ettim. Garsonlar bana müdahale edince elimdeki tabanca patlamaya devam etti. Bu sırada diğer şahıslar vurulmuş. Ben kimseyi öldürme kastıyla ateş etmedim. Olay sebebiyle de çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" diyerek kendini savundu.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vekili duruşmaya katılmadığından usulden bozdu. Yeniden yargılanmasına karar verilen İsmail A., Bandırma 2. Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Mahkemece söz verilen İsmail A., "Bugüne kadar kimseye zarar vermiş değilim. 56 yaşında başıma bu olay geldi. Olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının söz hakkı almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılımını kabul ederek, sanık İsmail A.'ya önce kez 4 müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra mahkeme, sanığa iki ayrı cinayetten iki müebbet ve C.G.'yi yaralamaktan 10 yıl, K.K.'yı yaralamaktan ise 12 yıl olmak üzere 22 yıl hapis cezası verdi.