İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftlik evinden 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar çıktı

Bursa’da narkotik ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı operasyonda 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.

Bursa'da narkotik ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı operasyonda 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde bir çiftlik evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilo esrar, 10 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 50 mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi. Çiftlik evinde bulunan Y.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.