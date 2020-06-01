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Çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Sazlıca köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Sazlıca köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkeze 18 kilometre mesafede bulunan Sazlıca köyünde bir evde saat 12:30 sıralarında elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında Mürvet Yılmaz'a ait ev kullanılmaz hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan eşinin vefat ettiği ve çocuklarıyla birlikte 2 göz odada geçimini sürdüren ve herhangi bir geliri olmadığı öğrenilen Mürvet Yılmaz, yangın sonrasında kullanılmaz hale gelen evinin tadilatı için yetkililerden yardım bekliyor.

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