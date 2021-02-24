Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktığı ağaçta ayağının dala sıkışması üzerine mahsur kalan kediyi yoldan geçen 3 arkadaş kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın Aktaş, İsmail Mikailoğlu ve Fatih Türken isimli 3 arkadaş, ağacın tepesinde bir kediyi fark ettiler. Kedinin tekrar ineceğini düşünen sürücüler yollarına devam etti. Aynı yere tekrar geldiklerinde kedinin halen orada olduğunu görünce şüphelendiler. Ağaca çıkıp baktıklarında kedinin ayağının dallara arasında sıkıştığını gördüler. Şahıslar kediyi kurtarıp serbest bıraktı. O anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.