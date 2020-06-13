Cildi yaza hazırlamak için önemil tavsiyeler

Oğuz Küçükçakır, en önemlisinin koruyucu krem kullanmak olduğunu söyledi.

Kontrollü bir şekilde eski hayatımıza geri dönüşlerin yaşandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Dış ortamı çok özledik ve açık havada çokça vakit geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, ishilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir. Güneş yanıklarından korunmak için öncelikle bahar mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun önereceği güneş koruyucuyu tüm güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamladayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir. Bunun yanında fiziksel olarak açık renkli kıyafetler, şapka ve güneş gözlüğü takmalı ve güneş ışınlarının en dik açıyla yeryüzüne ulaştığı 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dış ortamda bulunulmamalıdır. Özellikle çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

Ortam ısısının artması sonucu ter bezlerinin salgılarında artış ve bunun sonucunda özellikle çocuklarda ve yine erişkinlerde de, özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesi gibi bölgelerde yanma ve acıma hissi ile başlayan kızarıklık, tahriş ve sulantılı kabarcıklar şeklinde ishilik oluştuğunu belirten Küçükçakır, “Engellemek için bu bölgelerin nemli kalmasını engellemek, dermatoloğunuzun önerdiği cilt yapınıza uygun vücut yıkama jelleri veya sabunları ile her gün duş almak ve banyo sonrası önerilen cilt yapınıza uygun nemlendirici kremi sürmek temel yapılması gereken önlemlerdir. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır. Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnak tutulumuna neden olarak tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara neden olmaktadır. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak kilit noktadır ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye ivedilikle başlamak en önemli noktadır” şeklinde konuştu.

Son olarak en güneş ışınlarının tetiklediği en ciddi cilt hastalıkları kanser öncesi deri keratozları, güneş lekeleri ve en nihayetinde melanom ve melanom dışı cilt kanserleri olduğunu ifade eden Küçükçakır, “Korunmada temel prensip UV ışınlarına maruziyeti azami düzeyle engellemek, güneş yanıklarından korunmak ve cildinize uygun güneş koruyucuyu kullanmaktır.

Ayrıca günde en az 2 litre su içilmelidir. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Dermatoloğunuzun önerdiği yüz temizleme ürünleri ve nemlendirici kremler düzenli olarak yaz ayları boyunca kullanılmalıdır. Kış aylarından kalan derideki ölü tabakalar ve siyah noktalar için uzman kontrolünde hafif peeling uygulaması yapılabilir” dedi.