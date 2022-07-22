Cildinizi Işıltı Lazer ile genç tutabilirsiniz

Işıl Kamberoğlu Turan, yeni nesil cilt yenileme yöntemlerinden Broad Band Light (BBL) ile hem cildin DNA hasarını tamir edildiğini hem de DNA'sının korunmaya çalışıldığını söyledi.

Bütünsel güzellik yaklaşımında, zamanla çevresel koşulların etkisiyle gelişen solukluk, damarlanma artışı, güneş hasarına bağlı lekeler, nemsizlik, elastikiyet kaybı, sarkma, gözenek artışı gibi belirtilerin kaynağını analiz ederek, doğallığını koruyan çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten Medicana Bursa Hastanesi Işıl Kamberoğlu Turan, "Dermatologlar yeni nesil cilt yenileme yöntemlerine başvuruyor. Bu yöntemlerden en güçlülerinden biri de, geniş band ışık anlamına gelen Broad Band Light (BBL) oluyor. Bu yöntem ile cildin DNA hasarını tamir ederek DNA'sını korumaya çalışıyoruz. Bu yöntem iğneli bir işlem olmadığından son derece kolay ve konforlu bir uygulama olarak kaliteli işletmelerde yerini alıyor. FDA tarafından etkinliği onaylanmış bir yöntem olan BBL, 400-1200nm arası dalga boylarına sahip bir ışığı tanımlar. Bu dalga boyları arasındaki ışık, özel filtreler ve başlıklar kullanılarak belli dalga boylarına sabitlenir. Kişinin sorununa göre her dalga boyuna farklı filtre planlanıyor. Bu dalga boyu ışığın önemi, yaşlanmakta olan insan cildinin gen yapısını yenilemesidir" dedi.

Bunun yanı sıra, rozase, kızarık yüz tedavisi, aktif akne ve geniş gözeneklerin sıkılaştırılması, kılcal damarların tedavisi, hemangiom (damar benleri), yüzeyel kılcallar olan telanjektaziler, güneş lekeleri (lentigo), çil (efelit), gebelik maskesi, cilt rengi düzensizliği, yüz ve boyundaki cilt gevşekliği, rejuvenasyon ve deri sıkılaştırma, anti-aging ve ince kırışıklıkları gidermede bu yöntemin etkili olduğunu belirten Turan, "BBL cihazı aynı seansta, bir kişiye, birden fazla hedef için, farklı dalga boyları ile ardışık uygulanır. Bu demek oluyor ki hem leke, hem cilt gençleştirme hem de kılcal damar tedavisi aynı seans içerisinde yapılabilir. Tedaviden hemen sonra lekelerde kısmi bir koyulaşma, damarlarda silinme gözlenirken, iyilik hali için 7-10 gün sonra hafifçe soyulma olur ve bir ay içerisinde istenen etkiye kavuşulur. Cilt gençleştirme, kırmızı yüz ve akne tedavileri her mevsimde yaz-kış gözetmeksizin probleme yönelik uygulanır. İyilik halinin devam etmesi için kür tamamlandıktan sonra 6-8 ay sonra tekrarlanma önerilmekle beraber, ilk seans sonrasında istenen etkiyi gözlemleyebiliyoruz. Bütünsel güzellik yaklaşımında, sonsuz gençlik ışığı vaad ederken önceleri tedirgindik ama sonuçlar arttıkça yüksek teknolojiden faydalanmanın yararını çok net görüyoruz" diye konuştu.