Çılgın şoförler Bursa'da yarışacak

Son bir ay içerisinde iki farklı etkinlik kapsamında farklı şehirlerden gelen RC pilotlarına ev sahipliği yapan ilçede, haziran ayında gerçekleştirilecek RC Türkiye Şampiyonası da merakla bekleniyor.

Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan radyo kontrollü araç (RC) kullanıcıları, Karacabey Belediyesi tarafından kendilerine sağlanan pist sayesinde hobilerini Karacabey'de gerçekleştirme imkânı buluyor. Karacabey RC Park içerisinde; offroad, onroad, crawler, drift, uçak ve su araçlarına ait parkurları ile hem kullanıcılar hem de izleyiciler için heyecan dolu anlar yaşanıyor.

7'den 70'e ilgi görüyor

Karacabey RC Park, yapıldığı günden bu yana 2 binden fazla ziyaretçiyi ağırlarken, sergilenen yarışlar bölge halkı tarafından da keyifle izlenir hale geldi. 7'den 70'e her kesimden meraklının gelerek izlediği yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Görünüm ve çıkardıkları sesler ile gerçek araçlara birebir benzeyen RC model araçların içerisinde, en ilgi çekenler ise kuşkusuz uçaklar...

Karacabey'de iki yıldır profesyonel uçak ve helikopter pilotları uzaktan kumanda ile yaptıkları akrobatik gösterilerle, izleyenlerin adeta yüreklerini ağza getirdi.

Karacabey turizmine yeni soluk

RC model araçlarla ilgili Türkiye'nin en kapsamlı pistinin Karacabey'de yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, Öğretmenler Parkı çevresinin bu etkinliklerle hareketlendiğini kaydederek, esnafın ve bölge halkının da bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Turizme ve ekonomiye katkı

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Özkan, “Bizler, Karacabey'de turizm anlamında sadece doğa ve tarih turizmiyle yetinmedik. Kongre turizmi, gastronomi ve hobi gibi farklı turizm aktivitelerini de değerlendirdik. Ve son 3 yıldır bu alanda attığımız adımların karşılığını almaktayız. Bu anlamda, ilçemiz ulusal ve uluslararası seviyede pek çok buluşmaya ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Kongre turizminin yanı sıra, hobi severlerin ilgisini de çekmeye çalıştık. Bu anlamda doğa gözlemcileri, fotoğrafçılar, klasik araç ve küçükbaş hayvan fuarı gibi farklı alanlarda, hobi sahiplerini ilçemizde buluşturma yollarına girmiştik. İşte RC model araç pistimiz ile ilçemize farklı bir başlık atmış olduk. Şu an yapımı devam eden Öğretmenler Parkı'ndaki 5 farklı pistle, Türkiye'nin en kapsamlı RC model araç yarış pistini hayata geçirdik. 3 yıldır ilçemizde çeşitli gösterilerle, toplamda 2 binden fazla yarışçıyı ağırladık. Bu insanlar bir yandan hobilerini yapma imkânı bulurken, bir yandan da konakladığı süre zarfından ilçemize ekonomik katkı sağlıyor'' dedi.

Karacabey'de olmaktan mutluluk duyuyoruz

Karacabey'deki pisti sık sık yarışlar kapsamında kullanan RC Pilotu İlker Alarçin, bütün pilotlar adına yaptığı açıklamada,“Bu ay Karacabey'e ikinci gelişimiz. Ve gerçekten gelen herkes buradan memnun ayrılıyor. RC araçlar, Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir hobi. Ve bizler çok fazla pist imkânı bulamıyoruz. Sağolsun Karacabey Belediyesi bu anlamda ileriye dönük bir adım attı ve Türkiye'nin en kapsamlı pistini Karacabey'e kazandırdı. Bizlerde bu imkânı sık sık değerlendiriyor ve Karacabey'e geliyoruz. Haziran ayındaki şampiyonada, Karacabey'de oldukça kalabalık bir ekiple olacağız. Sadece yarış parkurunu değil, Karacabey'in misafirperverliğini ve burada olmayıda seviyoruz. Haziran ayında rengarenk bir etkinlikle, Karacabey'de deyim yerindeyse pistin tozunu atacağız'' dedi.

Türkiye Şampiyonası Karacabey'de bir hafta sürecek

Öte yandan, Karacabey bu yıl RC kullanıcıları açısından tarihi bir buluşmaya imza atacak. Yüzlerce pilotun aileleri ile birlikte katılması beklenen büyük yarış, 15-23 Haziran tarihlerinde tam bir hafta sürecek. Yarışlar gün boyu devam edecek olup, yarış severlerin de izlenimine açık olacak.

Bir hafta sürecek yarışlarda, gün içerisinde model uçaklarla gösteri ve akrobasi uçuşlarının yanı sıra offroad ve drift araçları ile izleyicilere yönelik gösteriler de gerçekleştirilecek.