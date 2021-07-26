“Cimri” kahkahaya boğdu

İnegöl Belediyesi'nin Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sahnelenen Moliere'in “Cimri” tiyatro oyunu, İnegöllülere kahkaha tufanı yaşattı.

15 Ağustosa kadar devam edecek faaliyetler her hafta sonu Amfi Tiyatroda pandemi kuralları çerçevesinde yapılıyor. Temmuz ayının ilk haftası Irmak Arıcı konseri ve Ziyafet Sofrası tiyatro gösterisi ile başlayan Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerinin ikinci haftasında da Mahalle Takımları Sergisi, Yetenek Sirkiniz Gösterisi ve Altar 80'ler 90'lar konseri yapılmıştı. 3'üncü haftada da Oz Ülkesi Çocuk Tiyatro Gösterisi izleyici ile buluştu. 24 Temmuz Cumartesi akşamı Melda Kuyucu Kılıç ve İnegöl Belediyesi TSM korosunun konseriyle devam eden faaliyetlerde, pazar akşamı da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı Fransız komedya yazarı Moliere'in eseri “Cimri” tiyatro oyunu sahnelendi.

2 perdelik komedi oyununu Volkan Derman yönetti. Moliere'in ‘Cimri'si, Paris'in burjuva kesiminin çılgınlık hâline ulaşmış para tutkusunun komedyasını sahneye taşıyor.