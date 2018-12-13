Çin başkonsolosundan Uludağ Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ülkesindeki üniversiteler ile iş birliği faaliyetlerinin artırılması maksadıyla Bursa Uludağ Üniversitesi'ne nezâket ziyaretinde bulundu.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Eray Alper ve Prof. Dr. Aslı Hockenberger tarafından ağırlanan İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bir Türk'ten farksız konuştuğu Türkçesiyle dikkat çekti. Wei, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu, işbirliği faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydederek; “İstanbul Başkonsolosluğu olarak görev sahamız içerisinde Bursa'nın da bulunduğu toplam 10 il bulunuyor. Bu şehirlerde yer alan üniversitelerle ülkemizdeki üniversitelerin arasındaki bilimsel ve öğrenci değişim faaliyetlerinin arttırılmasını arzu ediyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi, bizim özel önem verdiğimiz üniversitelerin başında geliyor. Halklarımız arasındaki bağlar geçmişte hep karşılıklı iyi niyetlerle süregeldi. Üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin de aynı samimiyet ile daha da geliştirilebileceğine inanıyorum” diye konuştu.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper de üniversite olarak dünya üniversiteleri ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Bilimsel projelerin geliştirilmesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin değişim protokolleriyle iki ülke arasında eğitim görmelerinin kendilerini mutlu edeceğini kaydeden Alper, “Çin Halk Cumhuriyeti, ülkemizin önem verdiği ve iş birliğini geliştirerek sürdürdüğü önemli bir ülke. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak biz de Çin'e ve Çinli dostlarımıza aynı derecede önem veriyoruz. Üniversitemizde eğitim gören Çinli öğrencilerimiz var. İkili ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında her zaman kapımız kendilerine açıktır. Bizleri ziyaret eden Başkonsolosumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de bulunan ve Türk insanını çok sevdiğini söyleyen İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, rektör yardımcılarına Çin yapımı bir vazo hediye etti. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper'de Başkonsolosa öğrenciler tarafından İznik çinisinden yapılan bir tabak hediye etti.