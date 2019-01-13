İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki gencin öldürülmesi ile alakalı 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki gencin öldürülmesi ile alakalı 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ahmet Can Yaşlı tabanca ile vuruldu. Olay yerine çağrılan 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Yaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olaya karıştıkları öne sürülen büfe işletmecisi Ramiz S. (47) ve Kerim A.'yı (43) gözaltına aldı. Zanlılarla birlikte 2 tabancaya da el konuldu. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayın 2 zanlısı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.