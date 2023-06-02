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Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi.



Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokak'ta meydana geldi. Arkadaş oldukları iddia edilen Cihat Can (46) ve Murat O. (40) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Murat O., Cihat Can'ı tüfekle vurularak yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı sokakta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Murat O., adliyeye sevk edildi.

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