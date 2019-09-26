Cinayetin sebebinin kıskançlık ve ayrılmak olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Cinayetin kıskançlık ve kadının ayrılmak istemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

Olay Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Hülya Ü. (43) ile Münir Y. (38) sokak ortasında tartışmaya başladı. Sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs, Hülya Ü'yü bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Hülya Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa'da hayatını kaybetti.

Saldırganın kimliğini belirleyen emniyet güçleri, Münir Y.'yi yakalamak için harekete geçti. Münir Y.'nin İnegöl'e bağlı Erikli Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, şahsın yakalanması için jandarmayla birlikte ortak çalışma başlattı. Saklandığı evde emniyet ve jandarma ekiplerince yakalanan Münir Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Münir Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, ilk ifadesinde, Hülya Ü'yü kıskançlık ve kendisinden ayrılmak istemesi yüzünden bıçakladığını söyledi.