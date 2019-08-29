Cinoğlu Karacabey Belediyespor yönetimine katıldı

Karacabey Belediye Başkanı ve Belediyespor Şeref Başkanı Ali Özkan ile kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Bursaspor eski başkanlarından Remzi Cinoğlu'nun Karacabey Belediyespor yönetimine girdiği açıklandı. Karacabey Belediyespor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Remzi Cinoğlu, "Şu andan itibaren Karacabey'de futbolun gelişmesi için, gençliğin iyi futbolcular olarak yetişmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. 1980'li yıllardan itibaren 5 yıl Bursaspor'un alt yapısından ve genel kaptanlığından sorumluydum. 2 yıl Bursaspor'un başkanlığını yaptım. Baliç'i Fenerbahçe'ye satan başkan olarak Bursa'da iz yaptım. Bursa'da futbol oynamak isteyen herkese katkım oldu. Bundan sonra da bu katkıları Bursa futboluna yardımcı olmak adına Karacabey'e katacağım. Karacabey'in gelişmesi, ilerlemesi ve daha üst liglere gitmesi için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Bursa futbolu, Bursaspor ve Karacabey Belediyespor adına güzel işler başaracağımıza inanıyorum " şeklinde konuştu.