Cip ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile çarpışan elektrikli bisikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi.

Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Hilmi Ç. (50) yönetimindeki 16 KNF 25 plakalı cip, aynı istikamette önünde seyir halinde olan İlhan M.'nin (42) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu Ali M. (7) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ve oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.