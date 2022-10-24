Cipe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu göl ışıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı cip göl yolundan gelip Orhangazi şehir merkezine giriş yaptığı esnada Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Cemal Güven (36) idaresindeki plakasız motosiklet, cipe yandan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemal Güven'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından ise bilinci kapalı olan Cemal Güven Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin devam ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.