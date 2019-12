“Çizmeli” değil, “Bereli” kedi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hidayet Sevinç'in soğuk kış gününde beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Yaptığı hareket ile hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç'e binlerce kişi tebrik mesajları attı.

Beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğrafın sosyal medyada kısa sürece binlerce kişi tarafından paylaşılması üzerine fenomen oldu. Kedinin üşüdüğünü görünce beresini kedinin başına taktığını ifade eden Sevinç, “Bu hareketi eğlenme maksatlı ya da sadece fotoğraf çektirmek için yapmadım. O gün hava çok soğuktu. Kedinin üşüdüğünü görünce beremi onun başına taktım. Bu sırada bir arkadaşım da fotoğrafımızı çekmiş. Fotoğraf kısa sürede internette yayılmış. Birçok hayvansever fotoğrafı görünce bana ulaştı. Beni tebrik etti” dedi.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yardıma muhtaç olduklarına dikkat çeken Sevinç, “Hayvanları çok seviyorum. Çalıştığım bölgede birçok sokak kedisi var. Her gün onları seviyorum. Hayvanlar konuşamıyorlar. İhtiyaçlarını bizlere söyleyemiyorlar. Ben her gün çalıştığım bölgedeki kedileri besliyor ve su veriyorum. Lütfen herkes hayvanları sevsin. Kafasında bere ile kedi çok tatlı görünüyordu. Bu yüzden fotoğrafın internette hızla yayıldığını düşünüyorum. Bence herkes sokak hayvanlarına karşı hassas olmalı. Onlar bizim can dostlarımız” diye konuştu.

Bölge esnafı da Hidayet Sevinç'in tam bir hayvansever olduğunu ifade ederek, her gün kedilerle ilgilendiğini söyledi.