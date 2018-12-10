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CNC tezgâhında feci ölüm

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, CNC tezgâhında çalıştığı esnada makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, CNC tezgâhında çalıştığı esnada makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.


Olay dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisi olan Döktaş fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrik bakımcısı olarak çalışan Sedat Ulu (43), bakım için gittiği işletme bölümündeki CNC tezgâhında çalıştığı esnada makineye sıkıştı. Ağır yaralanan Sedat Ulu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sedat Ulu'nun duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.


Sedat Ulu, buradaki müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan işçi kurtarılamadı. Hastaneye gelen Döktaş yöneticileri acı haberle yıkıldı. Sedat Ulu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu ve yaklaşık 1 yıldır Döktaş'ta çalıştığı öğrenildi.

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