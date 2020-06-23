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Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

Bursa’da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.


Keles Düvenli köyünde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı. Ayı saldırısından korkan çoban yanında bulunan çoban köpeklerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. Köpeklerin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına çıkarak sığındı. Köpeklerin uzun süre altında havlamasıyla korkuya kapılan ayılar korktuğu görüldü. Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Hayvan otlatırken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Biranda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı" dedi.

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