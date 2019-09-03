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Çocuğunu göremeyen baba ağılı ateşe verdi

Bursa’da boşandığı eşi tarafından çocuğu gösterilmeyen baba, bunalıma girip ağılını ateşe verdi.

Bursa'da boşandığı eşi tarafından çocuğu gösterilmeyen baba, bunalıma girip ağılını ateşe verdi.


Olay, İznik'in Müşküle köyünde meydana geldi. Muhittin Ç. (52) 10 yıl önce eşinden boşandı. İddiaya göre eski eşi, Muhittin Ç.'nin oğlunu o günden beri görmesine izin vermedi. Bunalıma giren baba, saat 12.40 sıralarında yaşadığı evin yanındaki ağılı ateşe verdi. Alevleri fark eden köylüler hemen itfaiye ve jandarmaya haber verdi.


İtfaiye ekipleri, yanan ağıla anında müdahale ederek, alevlerin yanı başında bulunan eve sıçramasını engelledi. Jandarma timleri, Muhittin Ç.'yi ağılın başında alevleri izlerken bulup ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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