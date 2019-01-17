Çocuğunuzla tatili verimli değerlendirin

Özel Hayat Hastanesi'nden Psikolog Nilay Gürtaş, yarı yıl tatilinin, çocuklar için biten bir eğitim yarı döneminin stresini atma, eğlenme, dinleme ve okul zamanında yapamadığı faaliyetleri yapma fırsatı olduğunu söyledi. Ebeveynlere, tatil dönemlerinde çocuklarıyla yapacakları aktiviteleriönceden planlamaları tavsiyesinde bulunan Nilay Gürtaş, “Tatil döneminde çocuklarla açık havada gezme, spor gibi faaliyetler yapmasını sağlayarak rahatlamasına, sosyalleşmesine fırsat sağlanmalı. Bunları önceden planlamak önemlidir. Bunları bir kağıda, hangi gün hangi aktiviteyi yapacağınızı yazarsanız, eğer böylece hem planlı ilerlemiş hem de hedeflediğiniz herşeyi yapabilmiş olursunuz. Ama planları yaparken çocuğunuza da danışmayı unutmayın” dedi.

Yarı yıl tatilinde çocuklara, arkadaşlarını eve çağırmalarına izin verilerek, onlarla eğlenebilecekleri ortamların sağlamanın önemli olduğuna dikkat çeken Gürtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarını eve dâvet etmesini isteyip onlara eğlenebilecekleri bir ortam sağlayabilirsiniz. Bu hem çocuğunuzun okul dışında arkadaşlarıyla hatıraları olmasını sağlar, hem de sizin çocuğunuzun arkadaşlarıyla sosyal iletişimini yakından gözlemleyebilme fırsatı sunmuş olur. Ayrıca çocuklarınızla sanat faaliyetleri düzenleyin. Mesela beraber sinemaya, tiyatroya, konsere gidin. Evinizde oturup kitap okuma saatleri düzenleyin. Sonrasında yaptığınız aktivitelerin bitiminde çocuğunuzla bunların üzerine konuşun. Değerlendirme yapmasını isteyin. Nelerden hoşlandı, neleri tekrar yapmak isteyebileceğini sorun. Böylece çocuğunuzun hem dil hem de kültürel becerilerini geliştirmesine yardımcı olmuş olursunuz.”