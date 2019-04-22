Çocuk başkanın ilk talimatı futbol sahası oldu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'nda makamını öğrencilere devretti.

Başkan Turgay Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Görükle Akşemsettin İlkokulu öğrencilerini Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Ziyarette, Görükle Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mehmet Emin Alan, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Turgay Erdem, makamını da Okul Meclis Başkanı Hasan Efe Erden'e devretti. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ile Fen İşleri Müdürü'nü telefonla arayan Hasan Efe Erden, okulun bahçesinde ve dış cephesinde iyileştirmeler, araç park yeri, bahçeye meyve fidesi dikilmesi, mini futbol sahası, kamelya, sokak hayvanları için barınak yapılması talimatlarını iletti. Ziyarette yer alan Hira Nur Biler ve Ayşe Naz Tansal isimli öğrenciler de, taleplerini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Erdem, “Sizler, daha çok çalışarak bu makamlara geleceksiniz. Siz çocuklarımızdan umutluyuz, geleceğin mimarı sizlersiniz. Atatürk'ün çocuklarısınız. Türkiye'yi sizlere emanet edeceğiz ve bizler de, sizin arkanızda yerimizi alacağız” şeklinde konuştu.

Turgay Erdem, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.