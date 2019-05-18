Çocuk evlerine sağlık ziyareti

Sırameşeler Çocuk Evleri yöneticilerinin eşliğinde 0-12 yaş arası çocuklara Doruk Sağlık Grubu Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fulden Küçük eşliğinde Doruk Sağlık Grubu Çocuk Hastalıkları Uzman Doktorları Dr. Faruk Eren ve Dr. Yasemin Akarlar Ok ile Başhemşire Esra Adaletsever tarafından muayene ve tetkikler yapıldı. Rahatsızlık tespit edilen çocukların tedavilerine hastanelerde başlandı.

Uzm. Dr. Fulden Küçük, “Sağlık toplumdaki her bireye eşit bir şekilde ulaşmalı, bu hizmetlerden herkes faydalanmalıdır. Biz bu bilinçle hareket ederek, çocuklarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik ve rahatsızlık tespit ettiğimiz çocukların tedavilerine başladık. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları geleceğe daha sağlıklı bir şekilde bir hazırlamak ise biz sağlık personellerinin görevi. Gelecek dönemde de bu tarz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, destek ve duyarlı davranışlarından dolayı hastane yetkililerine teşekkür ederek, gelecek dönemde de birlikte çalışmalar gerçekleştirmeyi istediklerini ifade etti.