‘Çocuk Sahne'de belge sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik drama derslerini kapsayan Çocuk Sahne'de 20 haftalık eğitim maratonu tamamlandı.

İncirli ve Mudanya Hasanbey kültür merkezlerinde düzenlenen ve 23 ilkokul öğrencisinin katıldığı drama eğitimleri renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tiyatrocuları İpek Zeylan, Kutlay Akbay ve Faruk Oğur'un verdiği drama eğitimleri ile kendilerini daha iyi ifâde etme imkânı bulan minikler, 20 haftalık eğitimin ardından sertifikalarına kavuştu. Eğitimlere katılan öğrencilerin velileri de eğitim sonunda tiyatroculara teşekkür plaketi takdim etti.