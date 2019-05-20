Çocuk sanat atölyesi kayıtları başlıyor

Başvurular 17 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. Formlar veliler tarafından Kültür Sanat Ve Gençlik Merkezi'nde elden doldurulacaktır.

6 Hafta sürecek çalışmalar için kontenjanlar sınırlı. 5-8 yaş arası çocukların bir grupta, 9-12 yaş arası çocukların ayrı bir grupta değerlendirileceği atölye çalışmaları hafta içi her gün, 09.30-11.00, 11.30-13.00, 14.00-15.30 olmak üzere üç farklı saatte yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban; Sanat; çocukların yetişmesinde, hayal dünyalarının şekillenmesinde büyük bir unsurdur. Bugün yaptıkları çalışmalar ilerde belki de hayatlarına yön verecek çağrışımlar bırakacak. Medeniyetlerin var oluşundan beri sanat her alanda kendisini göstermiş, nesiller boyu iz bırakmıştır. Minik ellerine sanatsal fikirler sunmak onları heyecanlandırdığı kadar, bizleri de mutlu ediyor.

Yaz tatilinde çocuk atölyelerimizle de çocuklarımızın yanındayız. Kayıtlarımız başladı. Kontenjan sayımız sınırlı. Her grupta 15 çocuk olacak. Grupların her gün farklı çalışmalar yapacağı etkinlik programları oluşturuldu. Atölye çalışmaları 6 hafta sürecek. Şablon Baskı Teknikleri, Cooling Sanatı, Geri Dönüşümden Obje Yapımı, Kağıt Rölyef, Seramik Boyama gibi alanlarda çalışmalar yapılacak” beyanında bulundu.

“Minik elleri sanata çağırıyoruz”

Çocukların kıymetini ve yıl içerisinde harcadıkları çabayı vurgulayan Taban, “Çocuklarımıza yaz tatilinde kaliteli zaman geçirme, zamanı iyi kullanma, hayal gücünü ve becerilerini geliştirme imkânı sunuyoruz. Kayıtların 17 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edeceğini ve kontenjanların sınırlı olduğunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Okul süreçlerinde yanlarında olduğumuz çocuklarımızı, yaz tatilini de birlikte geçirmeye, minik elleriyle büyük işler başarabilecekleri sanat atölyemize bekliyoruz. ”cümleleriyle konuşmasını tamamladı.