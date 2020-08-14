'Çocuk Su' yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çocuklara yönelik oluşturduğu ''Çocuk Su'' internet portalı yenilenen yüzü ile açıldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü kurumsal web sitesinin içerisinde yer alan Çocuk Su sayfası yenilenen içeriği ve tasarımı ile kullanıma açıldı. Kurum, geleceğin teminatı çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri, çocukları eğlendirmeye, eğlenirken de bilgilendirmeye yönelik hazırladığı seminerler ve eğitici basılı yayınları ile çocuklarda su bilinci oluşturmaya ve bilinçli su kullanımına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

''Çocuk Su'' portalında çocukların, barajdan gelen suyun evlere ulaşana kadarki macerasını her aşamasıyla animasyon şeklinde bulabilecekleri özel içerikler hazırlandı. Bunun yanında çocuklar, portal üzerinden Su Döngüsü, Suyun Hikayesi, Suyun Önemi ve Su tasarrufu ile ilgili bir çok videoyu izleyebilecekler. Aynı zamanda BUSKİ Boyama Kitabı, Su Tasarrufu Kitapçığı gibi basılı kaynaklara da yenilenen içerikler ile çocukların istifadesine sunuluyor.

Bu çalışma ile yakın gelecekte dünya için en önemli kaynakların arasında olacak olan su ile ilgili olarak çocuklarda bugünden su yönetimi ve su bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. ''Çocuk Su'' internet portalı www.buski.gov.tr adresinden ziyaret edilebiliyor.