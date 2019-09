Çocuk Üniversitesi'nde ders zili çaldı

Bursa'da bünyesinde Çocuk Üniversitesi Anaokulu'nu da barındıran Sınav Kolejlerinde birinci sınıf öğrencileri okullu olmanın heyecanını yaşarken, üst sınıf öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bursa'da 12 ayrı kampüste yaklaşık 15 bin öğrenci, bin 500 öğretmen ve 5 bin'e yakın destek personeliyle bir eğitim ordusu olma özelliği taşıyan Bursa Sınav Okulları, okul bahçelerinde öğrencilerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin katılımıyla düzenlenen törenle yeni eğitim öğretim yılına "merhaba" dedi. Yılının ilk gününde öğrenciler ve veliler duygusal anlar yaşadı.

Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl, "Son yapılan LGS ve YKS sınavlarında yeni bir Türkiye rekoruna imza attıklarını belirterek, İngilizce etkinliklerinde, spor - sanat aktivitelerinde ve yarışmalarda ulusal ve uluslararası başarılara ulaştıklarını ifade etti.

Her yıl çıtayı biraz daha yukarıya çıkarmanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Bingöl, "Her alanda elde edilen bu önemli başarıların altında sevgili öğrencilerimizin çalışması, hepsi birbirinden değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin özverisi ve tabii ki; uyguladığımız takip odaklı, özgün eğitim sistemimizin imzası vardır" dedi. Bingöl, "Kuşkusuz bu büyük başarımızda en kıymetli varlıkları olan çocuklarını bizlere emanet eden velilerimizin katkısı da yadsınamaz. Bu güvene layık olabilmek için her zaman olduğu gibi bu yıl da çok çalışacağız. Artık bir Sınav klasiği olan nitelikli eğitim çizgimizden sapmadan daima yüksekleri hedefleyerek çocuklarımızın başarılı olmasını sağlayacağız ve haklı başarılarına şahitlik ettikçe de görevimizi yapmış olmanın huzuruyla mutluluklarını paylaşacağız" şeklinde konuştu.