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Çocuk yaşta morarma ve halsizliğe dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Doç.

Dr. Aysel Aydın Kaderli, çocuk yaşlarda morarma, halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetlerle ortaya çıkan doğuştan kalp hastalıklarının her 100 doğumdan 2'sinde görülebileceğini söyledi.


Çocukluk yaşlarda morarma ile ortaya çıkan çok sayıdaki doğumsal kalp hastalığı tedavisinin yetişkin yaşlarda ise kardiyoloji uzmanları tarafından takip edildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Dr. Aysel Aydın Kaderli, "Doğuştan kalp hastalıkları toplumun yüzde 2'sini ilgilendirmektedir. Teşhis ve tedavideki ilerlemeler sayesinde çocukluk yaşlarında tespit edilen çok kompleks kalp anormallikleri olan çocuklar bile; günümüzde yetişkin yaşlara gelebilmektedir. Diğer yandan da bu hastaların bir kısmına egzersizle ortaya çıkan çarpıntı, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle ilişkili olarak yetişkin yaşlarda teşhis konabilmektedir. Günümüzde hem cerrahi tedavi seçenekleri hem de ameliyatsız tedavi edebilmeyi sağlayan girişimsel teknikler ciddi gelişmeler göstermektedir. Özellikle yetişkin yaşa kadar şikayet vermeyen kalbin kulakçıkları arasındaki zarda bulunan delikler ameliyatsız yöntemle kolaylıkla kapatılabilmektedir" dedi.


Kasıktan toplar damara ince bir borucuk yardımı ile girildiğini belirten Kaderli, "Önce sağ kalbe ulaşılarak delikten sol kalbe geçilir. Takiben deliğe çıkmayacak şekilde her iki kulakçıkta ortadan birbirine bağlı şemsiye benzeri parçalar bırakacak şekilde bir cihaz bırakılması şeklinde uygulanmaktadır. Kısa süre içerisinde uygulanan bu işlem kişiyi açık kalp ameliyatından kurtarabilmektedir" diye konuştu.

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